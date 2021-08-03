Дом, где вырос Курт Кобейн, признали культурным памятником: в чем причина

В США дом, в котором вырос лидер группы Nirvana Курт Кобейн, внесли в "Реестр наследия" и признали памятником культуры. Объект расположен в городе Абердин (штат Вашингтон).

Небольшое здание было построено в 1923 году. Что в нем особенного и как оно выглядит – читайте далее.

Интересно Клубный дом: что это такое и где купить квартиру по доступной цене

Что известно о доме

Как сообщил Департамент археологии и сохранения исторического наследия штата Вашингтон, одноэтажный дом, признанный памятником культуры, был построен в 1923 году. Это небольшое здание с чердаком. Курт Кобейн проживал в нем в период с 1968 по 1984-й год.

Курт Кобейн был найден мертвым в своем доме в Сиэтле (штат Вашингтон) 8 апреля 1994 года.

В 2018 году Ли Бэкон купил дом у семьи Курта Кобейна. Он отреставрировал строение и обставил его оригинальной мебелью. В планах у нового владельца – воссоздать первоначальный внешний вид здания.

Мы хотим сделать этот дом данью уважения молодости и карьере Курта, с музейными деталями,

– сказал Бэкон.

Дом, где вырос Курт Кобейн / Фото Thayne Tuason, Wikimedia Commons

Читайте 5 солнечных регионов Европы с доступными ценами на жилье

Что будет с объектом дальше

Признание объекта культурным наследием не приносит финансового дохода, однако влияет на туристическую и инвестиционную привлекательность.

Ли Бэкон планирует проводить экскурсии в доме с весны 2020 года. Эту идею поддержала сестра Курта Кобейна – Ким. Она заявила о готовности участвовать в проекте.

Напомним, ранее на продажу выставили дом в Лос-Анджелесе, который принадлежал Курту Кобейну. В нем музыкант жил вместе с любимой Кортни Лав в 90-х годах.