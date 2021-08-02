В рейтинг попали 5 регионов в пяти разных странах. Какие именно – читайте далее.

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Какие страны и регионы попали в список

Кампобассо, Италия

Согласно исследованию, город Кампобассо является самой солнечной локацией в Европе, где можно выгодно приобрести жилую недвижимость. В среднем дом здесь обойдется 34 823 евро (1,11 миллиона гривен), а количество солнечного света составит 224 часа в месяц.

Бейра-Байша, Португалия

Бейра-Байша – провинция Португалии. Средняя цена дома здесь составляет около 60 тысяч евро (1,9 миллиона гривен), солнечный свет – в среднем 262 часа в месяц.

Провинция Бейра-Байша заняла второе место в рейтинге / Фото portuguesa

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Леон, Испания

Исторический город Леон, который расположен недалеко от Кантабрийских гор, попал в рейтинг благодаря 258 часам солнечного света в месяц. Купить жилье здесь можно за 111 тысяч евро (3,5 миллиона гривен).

Ласити, остров Крит

Ласити – живописное место на востоке острова Крит. В среднем за жилье здесь придется отдать 151 384 евро (4,8 миллиона гривен). Жители Ласити получают 258 часов солнечного света в месяц.

Майенн, Франция

Коммуна Майенн расположена на северо-западе страны. Дом здесь можно купить за 103 140 евро (4,15 миллиона гривен). Количество солнечных часов в месяц – 164.

Французский Майенн занял пятую строчку в рейтинге / Фото Pixabay