Риэлторы оценили недвижимость в 998 тысяч долларов. Как выглядит дом звезды, покончившей собой в 1994 году, – смотрите ниже.
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Курт Кобейн и Кортни Лав с дочерью / Фото sothebysrealty
Что известно о доме
Площадь звездной недвижимости – 228 квадратных метров.
Обветшалый дом Кобейна оценили в 998 тысяч долларов / Фото sothebysrealty
В особняке есть двухэтажная гостиная с открытой лестницей и четырьмя дверями, ведущими на террасу.
Просторная гостиная имеет выход на террасу / Фото sothebysrealty
В жилье практически нет мебели / Фото sothebysrealty
На втором этаже расположены две спальни, а на нижнем уровне – еще одна.
Жилище звезды находится в аварийном состоянии, там ведется ремонт / Фото sothebysrealty
Также в доме есть три ванные комнаты.
Всего в доме – 3 спальни / Фото sothebysrealty
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Возле звездной виллы есть боковой двор с зелеными насаждениями.
Сад у дома также требует ухода / Фото sothebysrealty
Напомним, в мае 2021 года на аукцион Iconic Auctions выставили волосы Курта Кобейна. Лот был продан за 14 145 долларов (388 тысяч гривен).