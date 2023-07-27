Дом Jacaranda House получил награду Xact Accounting House of the Year. Это одна из трех главных наград в Брисбене.

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Невероятный дом, в котором все идеально

Судьи сказали, что "Jacaranda House является ярким примером того, что можно достичь, если у владельца есть видение, а у строителя – приверженность достижению этого видения".

Дом имеет 57-метровый фасад, "разбитый на ряд окон, расширенных патио и остекленных фронтонов". Главный люкс вмещает детскую комнату и большую ванную комнату с видом на территорию. Также в доме есть гостиная, кухня, столовая и домашний бар.

Интерьер дома просто роскошный, но в то же время сдержанный. Преобладает белый цвет, а голубой придает нежные акцентры. Вы не найдете там ни одной лишней детали, все столь гармонично и правильно совмещено. Дизайнеры потрудились во славу.

Милый интерьер, который понравится всем Фото Mitch Lowe

Двор большой и ухоженный. Полноценная кухня под открытым небом выходит на бассейн со встроенным спа-центром. Рядом обустроена зона отдыха, где можно хорошо проводить вечера в компании семьи или друзей.

Взглянув на дом, вы почувствуете уют и покой. В нем есть все, что нужно для комфортного проживания.

Бассейн и зона отдыха / Фото Mitch Lowe