Будинок Jacaranda House отримав нагороду Xact Accounting House of the Year. Це одна з трьох головних нагород у Брисбені.

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Неймовірний будинок, в якому все ідеально

Судді сказали, що "Jacaranda House є яскравим прикладом того, що можна досягти, якщо у власника є бачення, а в будівельника – відданість досягненню цього бачення".

Будинок має 57-метровий фасад, "розбитий на ряд вікон, розширених патіо та засклених фронтонів". Головний люкс вміщує дитячу кімнату й велику ванну кімнату з краєвидом на територію. Також в будинку є вітальня, кухня, їдальня та домашній бар.

Інтер'єр помешкання просто розкішний, але водночас стриманий. Переважає білий колір, а блакитний додає ніжних акцентрів. Ви не знайдете там жодної зайвої деталі, усе настільки гармонійно та правильно поєднано. Дизайнери попрацювали на славу.

Милий інтер'єр, який сподобається усім / Фото Mitch Lowe

Подвір'я велике та доглянуте. Повноцінна кухня просто неба виходить на басейн із вбудованим спа-центром. Поруч облаштована відпочинкова зона, де можна гарно проводити вечори в компанії сім'ї чи друзів.

Поглянувши на будинок, ви відчуєте затишок і спокій. У ньому є все, що потрібно для комфортного постійного проживання.

Басейн та відпочинкова зона / Фото Mitch Lowe