Дом из клипа Тейлор Свифт продадут на аукционе: в нем 56 комнат и лестница за миллионы долларов

В Нью-Йорке выставили на аукцион дом, где снимали клип на песню Blank Space певицы Тейлор Свифт. Ранее особняк принадлежал основателю сети магазинов Woolworth Фрэнку Вулворту.

Стартовая цена объекта – 7 миллионов долларов (191 миллион гривен). Как он выглядит и что есть внутри – смотрите далее.

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Что известно о доме

Поместье Winfield Hall, расположено в городе Глен-Коув, и занимает 6,5 гектара. Объект был спроектирован для Вулворта в 1917 году. Тогда особняк считался самым большим в стране. С 1978 года владельцем имения является Дениз Беттанкур.

В 2014 году в Winfield Hall снимали сцены для клипа Тейлор Свифт. Ролик на YouTube просмотрели более 2,8 миллиарда раз.

Стартовая цена недвижимости на аукционе – 7 миллионов долларов. Однако изначально объект хотели продать за 20 миллионов долларов (547 миллионов гривен).

Роскошный объект хотели продать за 20 миллионов долларов / Фото Jam Press/Peter Olschewski/Real

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Что есть в особняке и на территории

Площадь дома составляет около 3 тысяч квадратных метров. В нем есть 56 комнат. Интерьер щедро украшен декором с элементами из мрамора и позолоты.

Самым дорогим элементом интерьера считается лестница из белого мрамора. Она обошлась в два миллиона долларов (55 миллионов гривен).

Лестница из белого мрамора – самый дорогой элемент особняка / Фото Jam Press/Peter Olschewski/Real

Как выглядит особняк / Фото Jam Press/Peter Olschewski/Real, The New York Post:

Клип Тейлор Свифт, который снимали в особняке: