Желающих купить недвижимость не нашлось, поэтому власти пошли на кардинальные меры. Чем примечателен особняк и во сколько его оценивают – читайте далее.

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Кто такой "Эль Чапо"

Хоакин Гусман – известный наркобарон, глава наркокартеля "Синалоа". В последнее десятилетие его также обвинили в организации убийств и незаконном владении оружием. "Эль Чапо" был арестован в 2016 году. С 2017 года он отбывает пожизненный срок в США.

В 2014 году "Коротышку" пытались задержать в его доме, однако он скрылся от правоохранителей через секретный туннель.

Подземный туннель, через который наркобарон сбежал от полиции / Фото 9news

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Что известно о недвижимости

Объект расположен в столице мексиканского штата Синалоа – городе Кульякане. Его стоимость оценивается в 192,7 тысячи долларов (5,26 миллиона гривен). Внутри дома площадью 395 квадратных метров есть две спальни, гостиная, секретный туннель, который ведет из джакузи в другое здание, а также гараж.

Приобрести конфискованный особняк с криминальной историей никто не решился. Поэтому власти решили разыграть его в лотерею. Приобрести билет можно за 12 долларов (327 гривен).

Дом самого известного наркобарона мира никто не решился купить / Фото 9news

Лотерею проведут в сентябре. Все доходы власти планируют потратить на вакцины, стипендии и различные оздоровительные программы.