Современное архитектурное чудо: как выглядит дом, который "построили из кубиков"

Современное жилье под названием Stack House впервые появилось на рынке. Это здание нового типа, которое во время проектирования представлялось совокупностью нескольких кубов.

Уникальный трехэтажный дом в Миннеаполисе продается за 2,2 миллиона долларов. Площадь жилья составляет почти 310 квадратных метров.

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"Дом из кубиков"

Когда архитектор проектировал дом и представлял, как он будет естественным образом располагаться на участке, он обнаружил, что складывает кубики друг на друга, чтобы добиться эффекта штабелирования,

– объясняет агент по листингу Барри Берг.

Дом словно состоит из кубиков / Фото Realtor

Дом заинтересует людей, которые любят музыку. Ведь здесь есть встроенное пространство для выступлений с потрясающей акустикой.

Кухня и основные жилые помещения расположены на втором этаже. Три спальни и две ванные комнаты располагаются на третьем этаже.

Интерьер светлый и довольно минималистичный / Фото Realtor

На нижнем уровне отдельная квартира и гараж. Квартира будет идеальной для гостей, персонала или еще одной семьи.

"Мне нравится яркость помещения. Оно построено из очень качественных материалов, поэтому хорошо оформлено. Это изысканно, но не суетливо", – говорит Берг.