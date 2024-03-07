Этот уникальный дом площадью почти 92 квадратных метра стоит 224,5 тысячи долларов. Он энергоэффективный, поэтому расходы на отопление и электроэнергию будут небольшими.

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Жилье не только строили, но и "печатали"

Дом расположен в районе Айлендвью. Жилье вмещает две спальни, разделены ванной комнатой, гостиную, кухню и маленькую прачечную в конце коридора.

Жилье строили и "печатали" около 15 месяцев. Среди напечатанных элементов есть внешние и внутренние стены, а также горшки перед крыльцом. Как рассказала соучредитель компании Citizen Robotics Эвелин Вудман, стены "печатали" на заводе, а затем перевозили и устанавливали на месте.

Стены печатали на заводе / Фото Citizen Robotics

Стоит отметить, что стоимость дома значительно выше средней цены жилья на одну семью в Детройте, а это 80 тысяч долларов. Это связано с высокой стоимостью услуг 3D-печати.

Дом из напечатанных стен / Фото Citizen Robotics

Прогнозируют, что со временем эта технология может стать более доступной и эффективной. Но пока стоимость материалов и ограниченные ресурсы затрудняют использование 3D-печати в строительстве.