Цей унікальний будинок площею майже 92 квадратних метри коштує 224,5 тисячі доларів. Він енергоефективний, тож витрати на опалення й електроенергію будуть невеликими.

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Житло не лише будували, а й "друкували"

Будинок розташований в районі Айлендв'ю. Житло вміщує дві спальні, розділені ванною кімнатою, вітальню, кухню і маленьку пральню в кінці коридору.

Житло будували та "друкували" близько 15 місяців. Серед надрукованих елементів є зовнішні та внутрішні стіни, а також горщики перед ґанком. Як розповіла співзасновниця компанії Citizen Robotics Евелін Вудман, стіни "друкували" на заводі, а потім перевозили та встановлювали на місці.

Стіни друкували на заводі / Фото Citizen Robotics

Варто зазначити, що вартість будинку значно вища за середню ціну житла на одну сім'ю в Детройті, а це 80 тисяч доларів. Це пов'язано з високою вартістю послуг 3D-друку.

Будинок з надрукованих стін / Фото Citizen Robotics

Прогнозують, що з часом ця технологія може стати доступнішою та ефективнішою. Та поки що вартість матеріалів і обмежені ресурси ускладнюють використання 3D-друку в будівництві.