В 1995 году музыкант приобрел участок в Макине и построил там дом. Через пять лет он купил соседний участок и расширил имение. Из-за смерти продюсера в августе этого года роскошную недвижимость решили продать за 39 миллионов долларов.

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Сейчас это самый дорогой дом на Гавайях

Огражденное поместье расположено на берегу океана, что является одной из главных его особенностей. Общая площадь участка, на котором расположено имение, составляет 0,5 гектара. Буквально несколько лет назад он был отремонтирован.

Жилой комплекс с островным дизайном / Фото Realtor

Комплекс состоит из четырех жилых домов общей площадью 590 квадратных метров. Итого они вмещают семь спален и семь ванных комнат. Места более чем достаточно, чтобы разместить множество друзей и членов семьи.

Интерьер жилищ особенный тем, что там есть украшения в островном стиле, в частности декоративные доски для серфинга и весла из дерева. В комнатах есть панорамные окна, поэтому невероятной природой и видами на океан можно наслаждаться даже изнутри.

На дворе обустроена двойная душевая кабина из лавового камня – резная деревянная дверца и красочная мозаика просто завораживают. На частной территории есть местные тропические растения, пальмы и травянистые газоны.