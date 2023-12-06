У 1995 році музикант придбав ділянку в Макіні й побудував там дім. Через п'ять років він купив ще сусідню ділянку й розширив маєток. Через смерть продюсера в серпні цього року розкішну нерухомість вирішили продати за 39 мільйонів доларів.

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Наразі це найдорожчий будинок на Гаваях

Огороджений маєток розташований на березі океану, що є одною з головних його особливостей. Загальна площа ділянки, на якій розміщений маєток, становить 0,5 гектара. Буквально кілька років тому його відремонтували.

Житловий комплекс з острівним дизайном / Фото Realtor

Комплекс складається з чотирьох житлових будинків загальною площею 590 квадратних метрів. Разом вони вміщують сім спалень і сім ванних кімнат. Місця більше ніж достатньо, щоб розмістити багато друзів і членів родини.

Інтер'єр помешкань особливий тим, що там є прикраси в острівному стилі, зокрема декоративні дошки для серфінгу та весла з дерева. У кімнатах є панорамні вікна, тому неймовірною природою і краєвидами на океан можна насолоджуватися навіть зсередини.

Надворі облаштована подвійна душова кабіна з лавового каменю – різьблені дерев'яні дверцята й барвиста мозаїка просто зачаровують. На приватній території є місцеві тропічні рослини, пальми та трав'янисті газони.