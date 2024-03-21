Дом модели расположен в районе Тарзана, что в Лос-Анджелесе. Его Винни Харлоу приобрела в конце 2020 года. Теперь она решила продать жилье за 3,7 миллиона долларов.

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Как выглядит дом известной модели

Владелицей своего первого дома модель стала в 26 лет. Об этом событии она когда-то написала в инстаграме: "Накануне 2021 года я впервые стала владелицей дома. Я всю жизнь прожила на квартирах. Я никогда не думала, что в свои 26 стану владелицей дома".

Модель на фоне своего дома, который сейчас продает / Фото из инстаграма Винни Харлоу

Дом имеет площадь 400 квадратных метров и вмещает пять спален и шесть ванных комнат. Внутри он просто поражает роскошными деталями. В главной комнате есть камин, дубовый пол, элегантные светильники, кессонный потолок и декор из лепнины.

Роскошный интерьер / Фото The MLS

Высокий потолок венчает главную спальню, в которой есть камин, отдельный балкон и две гардеробные. Главная ванная также очень элегантная с овальной ванной и просторным паровым душем. В семейном номере обустроен бар, винный погреб и есть доступ к великолепному заднему двору.

Снаружи есть крытый внутренний дворик, костер, бассейн и спа с водопадом. Территория вокруг огорожена высокими живыми изгородями для дополнительной приватности.