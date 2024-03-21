Будинок моделі розташований у районі Тарзана, що в Лос-Анджелесі. Його Вінні Гарлоу придбала наприкінці 2020 року. Тепер вона вирішила продати житло за 3,7 мільйона доларів.

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Який вигляд має будинок відомої моделі

Власницею свого першого будинку модель стала у 26 років. Про цю подію вона колись написала в інстаграмі: "Напередодні 2021 року я вперше стала власницею дому. Я все життя прожила на квартирах. Я ніколи не думала, що у свої 26 стану власницею будинку".

Модель на тлі свого будинку, який зараз продає / Фото з інстаграму Вінні Гарлоу

Будинок має площу 400 квадратних метрів та вміщує п'ять спалень і шість ванних кімнат. Всередині він просто вражає розкішними деталями. У головній кімнаті є камін, дубова підлога, елегантні світильники, кесонна стеля та декор з ліпнини.

Розкішний інтер'єр / Фото The MLS

Висока стеля увінчує головну спальню, в якій є камін, окремий балкон і дві гардеробні. Головна ванна також дуже елегантна з овальною ванною та просторим паровим душем. У сімейному номері облаштовано бар, винний льох і є доступ до чудового заднього двору.

Зовні є критий внутрішній дворик, вогнище, басейн і спа з водоспадом. Територія довкола обгороджена високими живоплотами для додаткової приватності.