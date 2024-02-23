Недвижимость с тремя спальнями расположена на горе Вернсайд в Йоркширских долинах. Сначала ее продавали дороже – за 300 тысяч фунтов. Однако дом длительное время никто не покупал, поэтому его переоценили.

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"Самый одинокий дом в Британии" больше не продают

Несмотря на то, что цену на недвижимость снижали и она пробыла на рынке почти 2 года, дом так никто и не купил. Именно поэтому его решили снять с продажи.

Дом расположен рядом с самой отдаленной сигнальной будкой в Англии на железнодорожной линии Settle to Carlisle и в 20 минутах ходьбы от ближайшей стоянки. Потенциальных покупателей информировали, что добираться до жилья будет трудно – им нужен будет внедорожник или квадроцикл. Возможно, это и останавливало их перед покупкой.

Кроме того, некоторые комнаты в доме в очень плохом состоянии. Новым владельцам пришлось бы вложить много средств в капитальный ремонт. В лучшем состоянии – кухня с открытой кирпичной стеной и базовой мебелью и бытовой техникой.

Одна из спален / Фото Fisher Hopper

Кухня в лучшем состоянии среди всех комнат / Фото Fisher Hopper

В доме также нет электричества и воды. Бывшие хозяева производили электроэнергию через ветряк, а воду возили прицепом. Владельцам это нравилось, ведь некоторое время они стремились к уединенной жизни.