Нерухомість із трьома спальнями розташована на горі Вернсайд у Йоркширських долинах. Спочатку її продавали дорожче – за 300 тисяч фунтів. Однак будинок тривалий час ніхто не купував, тому його переоцінили.

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"Найсамотніший будинок у Британії" більше не продають

Попри те, що ціну на нерухомість знижували й вона пробула на ринку майже 2 роки, будинок так ніхто й не купив. Саме тому його вирішили зняти з продажу.

Будинок розташований поруч із найвіддаленішою сигнальною будкою в Англії на залізничній лінії Settle to Carlisle і за 20 хвилин ходьби від найближчої стоянки. Потенційних покупців інформували, що добиратися до житла буде важко – їм потрібен буде позашляховик або квадроцикл. Можливо, це й зупиняло їх перед покупкою.

Окрім того, деякі кімнати в будинку в дуже поганому стані. Новим власникам довелося б вкласти багато коштів у капітальний ремонт. У найкращому стані – кухня з відкритою цегляною стіною і базовими меблями та побутовою технікою.

Одна зі спалень / Фото Fisher Hopper

Кухня в найкращому стані серед усіх кімнат / Фото Fisher Hopper

У помешканні також немає електрики та води. Колишні господарі виробляли електроенергію через вітряк, а воду возили причепом. Власникам це подобалось, адже певний час вони прагнули усамітненого життя.