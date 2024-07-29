Путешествие в прошлое: загляните в дом, где 50 лет назад "остановилось время"

В центре британского городка Саутволд выставили на аукцион настоящую "капсулу времени". Это старый дом с двумя спальнями, где за последние 50 лет ничего не изменилось.

За "путешествие в прошлое" нужно будет заплатить 250 тысяч фунтов (около 13,5 миллиона гривен). Объект недвижимости продадут с пристройкой в соседском саду.

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Дом, которого никто не касался 50 лет

Интерьер спален и необычная планировка кухни в этом доме действительно не менялась десятилетиями. Нетронутой осталась также ванная комната, в которую можно попасть только снаружи.

Старомодная кухня / Фото Media Drum Images

Риэлторы говорят, что будут советовать новому владельцу перепланировать одну из спален. Так хозяин будет иметь больше места, чтобы обустроить современный санузел.

Идеальное расположение в центре города. Здесь огромный потенциал для сдачи в аренду на Airbnb, кроме того, можно обустроить уютное семейное гнездышко. Мы считаем, что это отличная возможность за такие деньги,

– говорит один из агентов.

Гостиная, в которой десятилетиями ничего не меняли / Фото Media Drum Images

К собственности принадлежит также сад и старый колодец с помпой, который можно будет переделать.

Объявление о продаже дома опубликовали также на популярной в Британии социальной платформе Reddit. Там пост вызвал настоящую дискуссию среди пользователей. В основном комментаторы критиковали дом: "Извините, вы хотите сказать, что если мне нужно в туалет, то надо выбегать на улицу?" – спросил один из участников обсуждения.

Пользователи говорят, что старый заброшенный дом "хотят продать за все деньги мира".