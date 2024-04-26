Капсула времени: взгляните на старомодный интерьер 1960-х годов, который как будто переносит в прошлое

В Сан-Диего продают дом 1966 года, который за время своего существования имел только одних владельцев. Супруги берегли шарм этого ретрожилья, поэтому он сейчас в таком прекрасном состоянии.

Дом середины века в Сан-Диего сейчас продают за миллион долларов. Владелица решила попрощаться с домом после того, как ее муж умер на 102-м году жизни.

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Не дом, а настоящая капсула времени

"Дом был гордостью и радостью для владельцев, которые его построили. Это просто глоток свежего воздуха – найти то, что так хорошо сохранилось", – говорит агент по продажам. По его словам, жилье уже ожидает осмотра, ведь поступило аж 16 предложений.

В доме площадью 70 квадратных метров есть только одна спальня и одна ванная комната. Жилье описывают как "компактное стеклянное здание из столбов и балок, стоящее над крутым склоном холма".

Дизайн интерьера в характерных ретротонах / Фото Hari Prastyo

Тот факт, что дом не обновляли, и что он идеально сохранился, делает его очень привлекательным для ценителей стиля ретро. Жилье даже имеет свое название – Custom Compact. Фото дома печатали в журналах, за что он получил несколько наград в области дизайна.

"Все, кто сюда приходил, говорят, что чувствуют себя так, как будто ходят по музею", – добавил агент по продажам. Потенциальным покупателям нравится рассматривать мебель и аксессуары. К слову, некоторые вещи владелица оставит новым хозяевам, но несколько продаст на аукционе.