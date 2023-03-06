Туз в рукаве: этот дом в Лас-Вегасе имеет что-то очень особенное

Этот дом в Лас-Вегасе имеет роскошную гостиную, несколько спален и ванных комнат. Однако его главная особенность совсем другая.

Дизайнерский особняк площадью 908 квадратных метров совсем не похож на другие. В нем вы найдете кусочек Италии.

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Итальянская улочка

В доме есть специальный коридор, спроектированный так, что выглядит как улица в удивительном итальянском селе.

Балконы на втором этаже, фонтан, выложенный старинным кирпичом, витрины с вином, сыром и шоколадом – это очень реалистично.

Итальянская улочка в доме / Фото Realtor

Владельцы этого жилья не итальянцы, но их вдохновил визит в эту прекрасную страну. Поэтому они воспользовались предложением дизайнера создать причудливое дополнение. Магазины названы в честь детей владельцев, а адреса соответствуют датам их рождения.

Шесть спален, театр и винная комната

Внутри есть 6 спален на 9 ванных комнатах. Основной люкс на втором этаже оснащен камином, гостиной, тренажерным залом и большим приватным балконом.

В доме есть две волшебные детские комнаты с отдельными ванными комнатами. Роскошный особняк также включает в себя паб с большим баром и мини-кухней, театр, винную комнату, дегустационную зону и лифт. Стоимость недвижимости – 6,5 миллиона долларов.

Интерьер роскошного дома / Фото Realtor