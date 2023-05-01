Строили с нуля: пара потратила на ремонт желанного жилья 20 лет – вот результат

Британская пара, потратившая двадцать лет на ремонт, теперь живет в доме своей мечты. Жилье с пятью спальнями они выстроили с нуля.

31-летняя Кэти и ее муж Майкл из Ланкашира приобрели свою первую недвижимость в 2016 году. Это был двухкомнатный полуквартирный дом за 135 тысяч фунтов. "С тех пор мы прошли свой путь вверх и стали владельцами четырех домов", – рассказывает пара.

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Работали 7 дней в неделю 20 лет

Последний свой дом супруги строили изо дня в день целых 20 лет. Пара вспоминает, что это стоило тяжелого труда.

Кэти создала профиль в инстаграмме под названием @myselfbuildhome, где показывала процесс ремонта. За ней следили более 100 тысяч пользователей.

В доме есть три этажа. На первом этаже у нас большой открытый коридор, гостиная, главная спальня с собственной и гардеробной, домашний офис, кухня-столовая, подсобное помещение и туалет. Также есть еще четыре спальни. Рядом есть хозяйственное здание и сад,

– рассказала Кэти.

Интерьер выполнен со вкусом / Фото Manchester Evening News

Эти трудолюбивые люди являются гордыми владельцами компании Dream Interiors, занимающейся продажей предметов интерьера класса люкс. Поэтому в доме есть так много хороших деталей, в частности, люстра в прихожей.



Изысканная люстра в прихожей / Фото Manchester Evening News