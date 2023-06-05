Тайник от мира: это современное жилье будет идеальным для тех, кто не любит соседей

В Уилмингтоне, штат Вермонт, продают отличный образец современной архитектуры. Дом расположен между деревьями, поэтому его совсем не видно людям. Для тех, кто хочет жить уединенно, это идеальный вариант.

Минималистическое современное чудо вышло на рынок за 819 тысяч долларов. Дом открытой планировки вмещает четыре спальни с панорамными окнами.

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Роскошное и уединенное жилье

"Оригинальный дизайн дома делает его таким классическим и особенным. Владелец очень тщательно придерживался стиля и даже нашел некоторые старинные вещи, чтобы сохранить дизайн как можно более аутентичным", – говорит агент по листингу Джеки Мурано.

Пятиуровневый интерьер площадью 334 квадратных метров имеет много встроенных элементов, начиная от кроватей и заканчивая комодами, которые производили по заказу. На главном этаже есть гостиная с двухэтажным потолком и камином. Три гостевые спальни и ванная комната также расположены на первом этаже, в то время как развлекательная зона, кухня и две террасы расположены наверху.

Изысканный интерьер в минималистическом стиле / Фото Realtor

На третьем этаже есть сауна, гидромассажная ванна, душевая комната, зона массажа и терраса, с которой открывается вид на частный лесистый двор. Главная спальня находится на четвертом этаже. Она напоминает уютный уголок в стиле домика на дереве. Эту атмосферу создают стены, отделанные деревянными панелями, мансардное окно над кроватью и панорамное окно, откуда видны деревья.

Рядом с домом есть каретный дом с собственной кухней и свободной площадью на втором этаже для домашнего офиса или студии йоги.

Собственность расположена неподалеку от горнолыжных курортов, совсем близко можно увидеть несколько озер. Дом уединен, и это отличный плюс для тех, кто не любит соседей. "Ты не видишь дома, потому что он спрятан в деревьях. Вы бы никогда не догадались, что он там есть".

Вокруг нет ничего, кроме природы / Фото Realtor