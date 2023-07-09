Дом расположен на острове Нью-Провиденс в нескольких шагах от океана. Новые владельцы будут иметь частный доступ к пляжу. Цена вопроса – 38 523 575 долларов.

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В стоимость входит не только дом

Это жилье построили по заказу нынешних владельцев. Оно расположено на территории Old Fort Bay, члены которого имеют доступ к лучшему пляжному клубу на Багамских островах.

Что это значит? Новые владельцы получат разрешение на посещение двух ресторанов, двух баров, баскетбольных и теннисных кортов, игровых площадок, бассейна и мест для проведения мероприятий.

Само помещение вмещает 8 спален. Основной люкс имеет площадь около 140 квадратных метров со спа-центром. Два люкса для гостей и все зоны общего пользования расположены на главном уровне на высоте более 6 метров над уровнем моря. Также в доме есть фитнес-центр, винный погреб, офис, помещение для персонала и лифт.

Все комнаты очень большие и светлые / Фото Realtor

На улице обустроен просто роскошный бассейн в курортном стиле, кухня и бар. Рядом маленький пруд и причал для лодок.

Бассейн у берега океана / Фото Realtor