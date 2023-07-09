Будинок розташований на острові Нью-Провіденс за кілька кроків до океану. Нові власники матимуть приватний доступ до пляжу. Ціна питання – 38 523 575 доларів.

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У вартість входить не лише будинок

Це житло збудували на замовлення теперішніх власників. Воно розташоване на території Old Fort Bay, члени якого мають доступ до найкращого пляжного клубу на Багамських островах.

Що це означає? Нові власники матимуть дозвіл на відвідування двох ресторанів, двох барів, баскетбольних і тенісних кортів, ігрових майданчиків, басейну та місць для проведення заходів.

Саме помешкання вміщує аж 8 спалень. Основний люкс має площу майже 140 квадратних метрів зі спа-центром. Два люкси для гостей і всі зони загального користування розташовані на головному рівні, на висоті понад 6 метрів над рівнем моря. Також в будинку є фітнес-центр, винний льох, офіс, приміщення для персоналу та ліфт.

Усі кімнати дуже великі та світлі / Фото Realtor

Надворі облаштований просто розкішний басейн у курортному стилі, кухня та бар. Поруч є невеликий ставок та причал для човнів.

Басейн біля берега океану / Фото Realtor