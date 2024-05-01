Чаще всего украинцы выбирают готовое жилье от застройщика или такое, что в процессе строительства. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун.
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Сколько украинских семей взяли кредиты на жилье
В целом приобрести жилье на условиях программы "єОселя" решили 9 500 семей. А с начала 2024 года ипотечные кредиты взяли 3 205 семей на более 5 миллиардов гривен.
Почти каждый третий взял кредит, чтобы купить квартиру или частный дом так называемой первой продажи – готового от застройщика или такого, строящегося,
– сказала Надежда Бегун.
Статистика за последнюю неделю апреля / Данные Минэкономики
Кто оформляет чаще всего
На прошлой неделе украинцы получили по программе "єОселя" 280 кредитов. Под 3% оформили:
- 151 военнослужащий и силовик;
- 21 педагог;
- 20 медиков;
- 6 ученых.
Кредиты под 7% получили 64 украинца без собственного жилья, 13 ВПО и 5 ветеранов.
Именно на прошлой неделе украинцы в основном брали кредиты, чтобы купить жилье на вторичном рынке – таких было 176. Недвижимость первой продажи заинтересовала 104 человек.
Больше всего ипотечных кредитов взяли жители Киевской области (80) и города Киева (57), а также Львовской области (18); Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областей (по 11).