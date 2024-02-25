Это роскошное жилье является личной резиденцией местного архитектора, которое он не собирался продавать, но обстоятельства изменились. Цена дома настолько же потрясающая, как и сама недвижимость, – 21,8 миллиона долларов.

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Огромный особняк на озере

Дом 2007 года спроектировал для себя сам архитектор с мыслью о том, что это будет дом, в котором он с семьей останется навсегда. Возможно, поэтому здесь настолько все уникальное и роскошное.

"Если вы захотите воспроизвести эту собственность сегодня по цене продажи, то не сможете. Стоимость всех материалов и строительства очень выросла, поэтому это выгодное предложение", – говорит агент по продаже.

Мужчина рассказал, что впервые увидел дом на Google Maps несколько лет назад, когда пролетал над местностью. Он не мог поверить, что существует нечто подобное. Когда зашел внутрь впервые, его переполняли эмоции. Агент говорит, что фото не передают то, что видят глаза.

Это не просто дом, а произведение искусства / Фото Troy Campbell

Известно, что трехэтажный особняк построили посреди искусственного озера. Рядом с ним стоят еще два гостевых дома. Всего во всех зданиях есть шесть спален и несколько ванных комнат, а в главном доме – кухня-столовая, гостиная, гостевая комната и другие.

Это достаточно частная недвижимость, которая вокруг окружена садами. Ближайшим соседям надо будет постараться, чтобы добраться до новых хозяев в гости.