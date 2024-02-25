Це розкішне житло є особистою резиденцією місцевого архітектора, яке він не мав наміру продавати, але обставини змінилися. Ціна будинку настільки ж приголомшлива, як і сама нерухомість, – 21,8 мільйона доларів.

Зверніть увагу Що таке житлова та загальна площа будівлі: пояснення девелопера

Величезний маєток на озері

Будинок 2007 року спроєктував для себе сам архітектор з думкою про те, що це буде дім, у якому він з родиною залишиться назавжди. Можливо, через те тут настільки все унікальне та розкішне.

"Якщо ви захочете відтворити цю власність сьогодні за ціною продажу, то не зможете. Вартість усіх матеріалів та будівництва дуже зросла, тому це вигідна пропозиція", – каже агент з продажу.

Чоловік розповів, що вперше побачив будинок на Google Maps кілька років тому, коли пролітав над місцевістю. Він не міг повірити, що існує щось подібне. Коли зайшов всередину вперше, його переповнювали емоції. Агент каже, що фото не передають те, що бачать очі.

Це не просто будинок, а витвір мистецтва / Фото Troy Campbell

Відомо, що триповерховий маєток збудували посеред штучного озера. Поруч з ним стоять ще два гостьові будинки. Загалом у всіх будівлях є шість спалень та кілька ванних кімнат, а в головному будинку – кухня-їдальня, вітальня, гостьова кімната й інші.

Це досить приватна нерухомість, яка довкола оточена садами. Найближчим сусідам треба буде постаратися, щоб добратися до нових господарів у гості.