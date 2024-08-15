Дом с кинотеатром и джакузи продают дешево да еще и со скидкой: есть ли здесь подвох

На Шетландских островах продают особый дом с тремя спальнями, кинотеатром и джакузи. Его стоимость составляет всего 80 тысяч фунтов, то есть примерно 4,2 миллиона гривен.

Агенты по недвижимости говорят, что дом может стать идеальным местом для тех, кто хочет отдохнуть от повседневных забот. Ведь кинотеатр и джакузи – не единственные удобства.

Обратите внимание Мечта интроверта: сколько стоит единственный дом на живописном острове у океана

Почему дом на шотландском острове стоит так дешево

Ну прежде всего 80 тысяч фунтов – это не окончательная цена, а приблизительная. Ведь дом планируют продать на аукционе, где ставки могут постоянно повышать. Также дом требует определенного обновления, ведь его построили еще в 1893 году, а о нынешних владельцах информации нет.

Потенциальным покупателям стоит обратить внимание и на то, что добраться до дома можно только на пароме, а ближайший терминал расположен всего в 600 метрах оттуда.

Дом на острове, до которого можно добраться на пароме / Фото Jam Press

Несмотря на то, жилье имеет значительные преимущества: кинозал, что может поместить до 20 гостей, крытая гидромассажная ванна, спа-комната с кабинкой для переодевания и душем, а также две веранды.

Жилье расположено на двух этажах. На первом прихожая ведет в гостиную с открытым камином, кухню и отдельную столовую. Также есть душевая комната и два крыльца. Редкая отличительная черта этого дома – наличие частного кинотеатра, вмещающего до 20 человек,

– указано в объявлении.

Домашний кинотеатр / Фото Jam Press

Продавцы советуют потенциальным покупателям осмотреть жилье. Они не скрывают того факта, что там нужен ремонт.

Наверху есть три просторные спальни с двуспальными кроватями и ванная комната. Спа-комната с гидромассажной ванной расположена в переоборудованном гараже, где также есть небольшая кабинка для переодевания и душ,

– написали авторы.

В пешей доступности расположен общественный зал, почта и магазин. Связь в местности замечательная, что будет преимуществом для людей, которые работают дистанционно.