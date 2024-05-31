Прибрежный участок время от времени страдает от сильных волн Атлантического океана. Кроме того, бывают штормы. За последние четыре года там смыло уже шесть зданий.

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Осталась только часть второго этажа

Дом смыло в океан 28 мая под пирсом на острове Гаттерас. Местные нашли белые двери, а также куски свай дома и большую часть деревянной обшивки. А посетители пляжа рассматривали груды сломанного дерева разных размеров, подушки и различную мебель, вернувшуюся с приливом.

От дома на сваях остался только небольшой кусок верхнего этажа.

"Для обеспечения безопасности посетителей и проведения работ по очистке закрыт примерно одномильный участок пляжа от Sea Haven Drive до South Shore Drive. На пляже и в воде могут находиться опасные обломки", – написали в пресс-релизе службы национальных парков США.



Дом был слишком близко к океану / Фото The Virginian-Pilot

Согласно почтовому адресу, владелец этого жилья проживает в Арвене, штат Нью-Йорк. Никто не понимает, почему мужчина не вывез мебель и не договорился о сносе дома до его обвала. Ведь то, что дом смоет океан, было очевидно.