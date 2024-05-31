Прибережна ділянка час від часу страждає від сильних хвиль Атлантичного океану. Окрім того, бувають шторми. За останні чотири роки там змило вже шість будівель.

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Залишилася тільки частина другого поверху

Будинок змило в океан 28 травня під пірсом на острові Гаттерас. Місцеві знайшли білі двері, а також шматки паль будинку та більшу частину дерев'яної обшивки. А відвідувачі пляжу розглядали купи зламаного дерева різних розмірів, подушки та різні меблі, що повернулися з припливом.

Від будинку на палях залишився тільки невеликий шматок верхнього поверху.

"Для забезпечення безпеки відвідувачів і проведення робіт з очищення закрито приблизно одномильну ділянку пляжу від Sea Haven Drive до South Shore Drive. На пляжі та у воді можуть перебувати небезпечні уламки", – написали пресрелізі служби національних парків США.



Будинок був надто близько до океану / Фото The Virginian-Pilot

Згідно з поштовою адресою, власник цього житла проживає в Арвені, штат Нью-Йорк. Ніхто не розуміє, чому чоловік не вивіз меблі й не домовився про знесення будинку до його обвалу. Адже те, що будинок змиє океан, було очевидно.