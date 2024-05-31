Уже не впервые: дом на берегу океана полностью смыло в воду

Частный дом, расположенный в Роданте, что в Северной Калифорнии, "поглотил" океан. Это не первое здание на этом участке, которое смыло водой.

Прибрежный участок время от времени страдает от сильных волн Атлантического океана. Кроме того, бывают штормы. За последние четыре года там смыло уже шесть зданий.

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Осталась только часть второго этажа

Дом смыло в океан 28 мая под пирсом на острове Гаттерас. Местные нашли белые двери, а также куски свай дома и большую часть деревянной обшивки. А посетители пляжа рассматривали груды сломанного дерева разных размеров, подушки и различную мебель, вернувшуюся с приливом.

От дома на сваях остался только небольшой кусок верхнего этажа.

"Для обеспечения безопасности посетителей и проведения работ по очистке закрыт примерно одномильный участок пляжа от Sea Haven Drive до South Shore Drive. На пляже и в воде могут находиться опасные обломки", – написали в пресс-релизе службы национальных парков США.



Дом был слишком близко к океану / Фото The Virginian-Pilot

Согласно почтовому адресу, владелец этого жилья проживает в Арвене, штат Нью-Йорк. Никто не понимает, почему мужчина не вывез мебель и не договорился о сносе дома до его обвала. Ведь то, что дом смоет океан, было очевидно.