"Частный райский уголок, завораживающий видами горы Уорнинг и близлежащих хребтов. Он раскинулся на 47 гектарах девственной пастбищной земли, окруженной пышным тропическим лесом", – отмечено в объявлении.

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От природы и пейзажей перехватывает дыхание

Эта квартира имеет собственную 900-метровую взлетно-посадочную полосу и ангар, который может вместить до семи самолетов. Поэтому новый владелец сможет передвигаться на своем самолете.



Большой ангар / Фото Realestate

Недвижимость последний раз переходила из рук в руки в 2018 году, рассказал агент по продажам Нат Кинг. Основное здание расположено на вершине холма, его недавно отремонтировали. Жилье вмещает пять спален. Есть еще одна квартира со спальней, ванной комнатой, кухней, гостиной и столовой.

Современная кухня / Фото Realestate

Но больше всего поразит природа. "Невероятные виды открываются из любой точки, где бы вы ни были: или на террасе, или на заднем дворе, или на поле. Вы больше нигде не найдете такого места", – сказал агент по продажам.

Въезд в дом / Фото Realestate