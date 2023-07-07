"Приватний райський куточок, який зачаровує краєвидами гори Ворнінг і прилеглих хребтів. Він розкинувся на 47 гектарах незайманої пасовищної землі, оточеної пишним тропічним лісом", – зазначено в оголошенні.

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Від природи та краєвидів перехоплює подих

Це помешкання має власну 900-метрову злітно-посадкову смугу та ангар, який може вмістити до семи літаків. Тому новий власник зможе пересуватися на своєму літаку.



Великий ангар / Фото Realestate

Нерухомість востаннє переходила з рук у руки в 2018 році, розповів агент з продажу Нат Кінг. Основний будинок розташований на вершині пагорба, його нещодавно відремонтували. Житло вміщує п'ять спалень. Є ще одне помешкання зі спальнею, ванною кімнатою, кухнею, вітальнею і їдальнею.

Сучасна кухня / Фото Realestate

Але найбільше вразить природа. "Неймовірні краєвиди відкриваються з будь-якої точки, де б ви не були: чи на терасі, чи на задньому дворі, чи на полі. Ви більше ніде не знайдете такого місця", – сказав агент з продажу.

В'їзд до будинку / Фото Realestate