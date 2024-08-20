Женщина наполнила дом сотнями игрушек после смерти мужа: фото шокируют

В Шотландии женщина начала собирать мягкие игрушки и куклы после смерти мужа. Очевидно, таким странным способом она пыталась заполнить свою пустоту.

Шотландка складывала их дома, пока не умерла сама. О доме узнали журналисты и искатели приключений Митч с Джейком и решили его найти.

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Необычный игрушечный интерьер

С помощью гугл-карт журналисты выяснили, что дом расположен в Селкирку. Они без колебаний отправились туда и через семь с половиной часов были на месте. Дорога была тяжелой, ведь последний час Митч и Джейк добирались по лесу пешком.

На задней двери дома отсутствовала панель, а потому мужчины смогли беспрепятственно войти. Увиденное их шокировало.

Все комнаты были заполнены мягкими игрушками и куклами. Почему-то это зрелище вызвало у них ужас. Как рассказал Митч, ему не хотелось задерживаться в этом доме.

Я даже пожертвовал некоторыми фотографиями, потому что просто не хотел там находиться,

– поделился журналист.

Одна из комнат в доме / Фото The Mirror

По его словам, он объездил весь мир, но это место оказалось самым жутким из всех, которые он видел. Мужчине все время казалось, что за игрушками что-то прячется и может выскочить в любой момент.

У меня было такое ощущение, будто за мной следят. Я не мог дождаться, когда уеду оттуда, действительно не мог. Я даже вышел и сидел снаружи, пока мой приятель все еще делал фотографии. Я был в приютах и во многих местах по всему миру один, и это было самое страшное место, где я когда-либо был, и там была какая-то странная атмосфера, которая совсем не укладывалась в голове,

– рассказал мужчина.

Как выяснилось, в доме было много коллекционных игрушек. Речь идет о редких куклах Cabbage Patch, плюшевые медведи Care Bear, игрушки Monsters Inc.