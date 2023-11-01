Удивительный дом продают за 400 тысяч долларов. Благодаря идее органической структуры резиденция смотрится как часть окружающего ландшафта.

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Дом в стиле пещеры

Интересно, что жилье-пещеру построили в 1970 году для семьи, которая искала уникальное место для воспитания восьми детей. "После двухлетнего обыска дома они не смогли найти ничего, что соответствовало бы их стилю природной органики", – рассказал агент по листингу.

Идея заключалась в том, чтобы дом выглядел так, словно "вышел прямо из-под земли". И следует признаться, что владельцам это удалось. Жилье действительно кажется одним целым с земной поверхностью и очень-очень давним.

Причудливый дом площадью 335 квадратных метров вмещает пять спален. Его выстроили с помощью металлического каркаса, цемента и краски. Это все требует ежегодного обслуживания.

Высота потолка колеблется от трех до девяти метров. Фото Jacqueline Ward

Агент по листингу говорит, что в доме уютно, хотя при просмотре фото может показаться, что это не так. Есть много мест для сидения, которые вырыты в стенах или обустроены внизу в яме. Также владельцы устроили камин на дровах.

Нынешние владельцы живут там около 20 лет. За это время "современная пещера" стала достопримечательностью, о ней многое написали и показали в телешоу. Нечасто вы найдете пещеру, предназначенную для проживания.