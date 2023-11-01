Дивовижний будинок продають за 400 тисяч доларів. Завдяки ідеї органічної структури резиденція виглядає як частина навколишнього ландшафту.

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Будинок у стилі печери

Цікаво, що житло-печеру збудували у 1970 році для сім'ї, яка шукала унікальне місце для виховання своїх восьми дітей. "Після дворічного обшуку будинку вони не змогли знайти нічого, що відповідало б їхньому стилю природної органіки", – розповів агент з лістингу.

Ідея полягала в тому, щоб будинок виглядав так, наче "вийшов прямо з-під землі". І варто зізнатися, що власникам це вдалося. Житло справді здається одним цілим із земною поверхнею і дуже-дуже давнім.

Химерний будинок площею 335 квадратних метрів вміщує аж п'ять спалень. Його збудували за допомогою металевого каркаса, цементу і фарби. Це все вимагає щорічного обслуговування.

Висота стелі коливається від трьох до дев'яти метрів / Фото Jacqueline Ward

Агент з лістингу каже, що в помешканні затишно, хоча під час перегляду фото може здатися, що це не так. Є багато місць для сидіння, які викопані в стінах або облаштовані внизу в ямі. Також власники зробили камін на дровах.

Нинішні господарі живуть там близько 20 років. За цей час "сучасна печера" стала визначною місцевою пам'яткою, про неї багато написали й показали в телешоу. Нечасто ви знайдете печеру, яка призначена для проживання.