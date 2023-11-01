Такого вы еще не видели: этот дом в стиле пещеры поражает каждой деталью

Культовый объект жилой архитектуры в Конкорде, штат Огайо, безусловно, можно охарактеризовать как необычный. Одно слово даже близко не описывает причудливость дома.

Удивительный дом продают за 400 тысяч долларов. Благодаря идее органической структуры резиденция смотрится как часть окружающего ландшафта.

Обратите внимание Инвестиции в недвижимость: как выбрать объект и застройщика

Дом в стиле пещеры

Интересно, что жилье-пещеру построили в 1970 году для семьи, которая искала уникальное место для воспитания восьми детей. "После двухлетнего обыска дома они не смогли найти ничего, что соответствовало бы их стилю природной органики", – рассказал агент по листингу.

Идея заключалась в том, чтобы дом выглядел так, словно "вышел прямо из-под земли". И следует признаться, что владельцам это удалось. Жилье действительно кажется одним целым с земной поверхностью и очень-очень давним.

Причудливый дом площадью 335 квадратных метров вмещает пять спален. Его выстроили с помощью металлического каркаса, цемента и краски. Это все требует ежегодного обслуживания.

Высота потолка колеблется от трех до девяти метров. Фото Jacqueline Ward

Агент по листингу говорит, что в доме уютно, хотя при просмотре фото может показаться, что это не так. Есть много мест для сидения, которые вырыты в стенах или обустроены внизу в яме. Также владельцы устроили камин на дровах.

Нынешние владельцы живут там около 20 лет. За это время "современная пещера" стала достопримечательностью, о ней многое написали и показали в телешоу. Нечасто вы найдете пещеру, предназначенную для проживания.