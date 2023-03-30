Дом в пещере: это жилье в Колорадо поражает каждой деталью

Это жилье в Колорадо является "самым буквальным домом в пещере, который вы когда-либо видели". Его когда-то обустроили муж с женой, одержимыми наукой о пещерах.

Владелец дома прожил в пещере со своей супругой последние 40 лет. Жилье они строили с нуля, обустроив даже лифт.

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Дом в пещере

Дом высечен на Железной горе недалеко от Гленвуд-Спрингс. Нестандартное жилье площадью 280 квадратных метров вмещает две спальни и две ванные комнаты. Здесь есть бильярдный стол, полноценная кухня и круглая терраса с видом на реку.

Кухня полностью оснащена / Фото Integrated Mountain Group

История этого дома очень увлекательна. Владелец и его жена прочли книгу о пещерах в Скалистых горах. Они были одержимы спелеологией, и во время экскурсии по государственным пещерам увидели этот участок на склоне горы. Она была в продаже. Там, где большинство людей увидели бы опасность, эта пара представила себе милый дом.

На обустройство дома хозяева потратили много времени и сил. Вся пещера была высечена вручную – это значительный подвиг, учитывая тот факт, что владелец не был подготовлен как подрядчик. В ремонте время от времени помогал сын или друзья, но почти всю работу супруги проделали самостоятельно.

Особенностью дома является четырехместный лифт, который "путешествует" на 37 метров под землей. В пещеру можно попасть и по привычному пути – по лестнице, в общей сложности есть 168 ступенек. Они вьются через каменные стены и вниз по скале, что гарантированно вызовет страх у любого, кто боится высоты.



В доме есть даже бильярдный стол / Фото Integrated Mountain Group

Сейчас супруги уже в почтенном возрасте, поэтому хозяевам стало некомфортно жить в пещере. В сентябре 2022 года жилье появилось на рынке за 2,45 миллиона долларов.