Недвижимость расположена недалеко от деревни Гейл, где живут футболисты Премьер-лиги, и центра города Олтринчем. "Сховок от мира" можно арендовать за 15 тысяч фунтов в месяц.

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"Убежище в стиле Джеймса Бонда"

Если зайти внутрь стеклянной будки и спуститься вниз по широкой лестнице, то можно увидеть главное жилое пространство. Это дизайнерский дом с тремя спальнями, который агент по недвижимости назвал "убежищем в стиле Джеймса Бонда".

Внешне просто маленькая будка / Фото Savills

В центре роскошного жилья расположена обеденная зона с большим баром и местом для диджея. Также там есть гостиная с большим телевизором и готовая кухня. На внешнем краю круглого подземного уровня расположены все спальни – одна из них выходит на террасу, а другая – оборудована потолочным окном.

Жилое пространство открытой планировки / Фото Savills

Кроме того, внутри есть автомобильный лифт и подземный гараж, который ведет к основной жилой зоне. Рядом есть терраса с гидромассажной ванной и винтовой лестницей, откуда можно добраться до сада наверху.



Одна из спален / Фото Savills

В саду есть крытая зона отдыха под открытым небом и несколько мощеных дорожек. Рядом с недвижимостью расположены много полей для гольфа, развлекательные клубы и парк.