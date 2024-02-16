Нерухомість розташована недалеко від села Гейл, де живуть футболісти Прем'єр-ліги, і центру міста Олтрінчем. "Сховок від світу" можна орендувати за 15 тисяч фунтів на місяць.

Зверніть увагу Що таке житлова та загальна площа будівлі: пояснення девелопера

"Притулок у стилі Джеймса Бонда"

Якщо зайти всередину скляної будки і спуститися вниз широкими сходами, то можна побачити головний житловий простір. Це дизайнерський будинок з трьома спальнями, який агент з нерухомості назвав "притулком у стилі Джеймса Бонда".

Зовні просто маленька будка / Фото Savills

У центрі розкішного житла розташована обідня зона з великим баром і місцем для діджея. Також там є вітальня з великим телевізором і готова кухня. На зовнішньому краю круглого підземного рівня розташовані всі спальні – одна з них виходить на терасу, а інша – обладнана стельовим вікном.

Житловий простір відкритого планування / Фото Savills

Окрім того, всередині є автомобільний ліфт і підземний гараж, який веде до основної житлової зони. Поруч є тераса з гідромасажною ванною і гвинтовими сходами, звідки можна дістатися до саду нагорі.



Одна зі спалень / Фото Savills

У саду є крита зона відпочинку просто неба та кілька брукованих доріжок. Поруч з нерухомістю розташовані багато полів для гольфу, розважальні клуби і парк.