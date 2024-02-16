Дом хоббитов: какую роскошную недвижимость под землей можно арендовать в Британии
Источник:Daily Mail
В английском графстве Чешир сдают в аренду дом, внешне напоминающий сторожку размером с садовый сарай. Однако основное жилое пространство скрывается под землей, почти как у хоббитов.
Недвижимость расположена недалеко от деревни Гейл, где живут футболисты Премьер-лиги, и центра города Олтринчем. "Сховок от мира" можно арендовать за 15 тысяч фунтов в месяц.
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"Убежище в стиле Джеймса Бонда"
Если зайти внутрь стеклянной будки и спуститься вниз по широкой лестнице, то можно увидеть главное жилое пространство. Это дизайнерский дом с тремя спальнями, который агент по недвижимости назвал "убежищем в стиле Джеймса Бонда".
В центре роскошного жилья расположена обеденная зона с большим баром и местом для диджея. Также там есть гостиная с большим телевизором и готовая кухня. На внешнем краю круглого подземного уровня расположены все спальни – одна из них выходит на террасу, а другая – оборудована потолочным окном.
Кроме того, внутри есть автомобильный лифт и подземный гараж, который ведет к основной жилой зоне. Рядом есть терраса с гидромассажной ванной и винтовой лестницей, откуда можно добраться до сада наверху.
В саду есть крытая зона отдыха под открытым небом и несколько мощеных дорожек. Рядом с недвижимостью расположены много полей для гольфа, развлекательные клубы и парк.