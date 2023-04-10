Мечта в пустыне: сколько стоит домик на горном склоне Аризоны

Дом в Райской долине, Аризона, является настоящей жемчужиной среди пустыни. Жилье построено с помощью консолей из местных скал.

Дом является одним из шедевров известного американского архитектора Вилла Брудера. Цена жилья составляет 3,8 миллиона долларов.

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Дом среди пустыни

Это дом Вилла Брудера, и он является известным архитектором, создавшим библиотеку Феникса и разные объекты по всей стране. С этого дома открывается вид на всю долину, поэтому он действительно потрясающий,

– говорит агент по листингу Трейси Земер.

Жилье построили в 1987 году на площади 345 квадратных метров. Владельцев было всего двое. Они сделали лишь определенные изменения, например, сменили медиакомнату на офис, положили другую плитку.



В гостиной есть панорамные окна, откуда можно разглядеть всю долину.

Современная кухня может похвастаться высоким потолком и огромным окном, из которого открываются живописные виды. Также есть место для очага, окруженное камнем, заднее патио и отличный бассейн.

Бассейн устроен на улице / Фото ARMLS

"Когда вы находитесь в доме, то видите так много видов из каждой отдельной комнаты. Это действительно произведение искусства", – говорит Земер.

Пейзажи можно рассмотреть, даже отдыхая на кровати / Фото ARMLS

Дом расположен в волшебном месте, его можно использовать как вторичное жилье или для отдыха. "Это место, где люди любят ходить пешком и ездить на велосипеде", – отмечает агент по листингу.