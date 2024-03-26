Владельцы имеют компанию, которая производит геодезические купола, поэтому это и стало причиной для строительства собственного жилья в такой форме. Единственные хозяева живут в доме с 1985 года, и только теперь они решили его продать за 500 тысяч долларов.

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Куполообразный дом во Флориде

Местные риэлторы говорят, что одно можно сказать точно, – жить в куполообразном доме, безусловно, по-другому.

"Что делает его уникальным и крутым? Ну, очевидно, дело в архитектуре. Дом очень энергоэффективен и способен защитить в ураган категории 5, что действительно нужно во Флориде. Он идеально подходит для устойчивого образа жизни", – рассказала агент по продажам.

Интерьер двойного купольного дома / Фото Expertise Photography

Оба купола имеют площадь 180 квадратных метров. В главном есть три спальни и две полноценные ванные комнаты. Основная спальня расположена наверху.

Дом расположен на волшебной озелененной территории с двумя замечательными прудами и фонтанами. Рядом также стоит маленький купольный домик для четвероногого.

"Будка для собак имитирует форму главного домика, и это действительно круто. Собакам понравится", – говорит агент.

Будка для собаки / Фото Expertise Photography

По ее мнению, нестандартный дом приобретет "кто-то, кто очень заинтересован в экологическом образе жизни и энергоэффективности". Экологически сознательные люди должны оценить эту собственность.