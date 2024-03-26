Власники мають компанію, яка виробляє геодезичні куполи, тож це й стало причиною для будівництва власного житла у такій формі. Єдині господарі живуть у будинку з 1985 року, і лише тепер вони вирішили його продати за 500 тисяч доларів.

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Куполоподібний будинок у Флориді

Місцеві рієлтори кажуть, що одне можна сказати точно, – жити в куполоподібному будинку, безумовно, по-іншому.

"Що робить його унікальним і крутим? Ну, очевидно, справа в архітектурі. Дім дуже енергоефективний і здатний захистити в ураган категорії 5, що справді потрібно у Флориді. Він ідеально підходить для сталого способу життя", – розповіла агентка з продажу.

Інтер'єр подвійного купольного будинку / Фото Expertise Photography

Обидва куполи мають площу 180 квадратних метрів. У головному є три спальні та дві повноцінні ванні кімнати. Основна спальня розташована нагорі.

Будинок розташований на чарівній озелененій території з двома чудовими ставками та фонтанами. Поруч також стоїть маленький купольний будиночок для чотирилапого.

"Будка для собак імітує форму головного будиночка, і це справді круто. Собакам сподобається", – каже агентка.

Будка для собаки / Фото Expertise Photography

На її думку, нестандартний будинок придбає "хтось, хто дуже зацікавлений у екологічному способі життя та енергоефективності". Екологічно свідомі люди мають оцінити цю власність.