Кусочек Италии: на рынке появился почти 200-летний особняк с оригинальными деталями

Дом 19 века расположен в Чарлстоне, Южная Каролина. Он известен местным жителям как особняк Соттиле-Гловера. Свое название получил от фамилий бывших влиятельных владельцев.

Именно Джозеф Гловер и Джованни Соттиле больше всего поработали над дизайном особняка. Известно, что 198-летний дом вмещает одиннадцать спален и его продают за 8 миллионов долларов.

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Особняк 19 века с итальянскими нотками

Жилье построил в 1825 году доктор Джозеф Гловер, практиковавший медицину в Чарлстоне. В 1906 году Джованни Соттиле купил эту недвижимость и прибавил несколько итальянских деталей.

Соттиле – итальянский иммигрант, позже назначенный консулом в своей родной стране. Тогда же новый владелец превратил особняк в консульство. Влияние итальянца на дом заметно до сих пор. Он сохранился во многих больших верандах. В 2019 году это престижное жилье внесли в Национальный реестр исторических мест.



Уютная старинная гостиная / Фото Realtor

Нынешние владельцы оставили свой след в доме, отремонтировав и обновив кухню. В доме площадью более тысячи квадратных метров есть пять спален и три ванные комнаты.

Площадь вокруг дома и задний двор закрытого типа – прекрасные места для отдыха или вечеринок под открытым небом.

"Оригинальный план этажа остается нетронутым, поскольку нынешние владельцы ценят историческую архитектуру и пытаются сохранить целостность дома", – рассказывает агент по листингу Мэтью Брокбенк.



Одна из 11 спален / Фото Realtor