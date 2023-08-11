Как собственный курорт: эта недвижимость в Австралии напоминает настоящий остров

В Голд-Косте недавно продали огромную усадьбу Tamborine. Но внимание местных привлек не дом, а невероятный комплекс отдыха на его территории.

Первое, что бросается в глаза, это каменный бассейн в стиле разбитого корабля. Но на территории есть не только он, но и водная горка, спа-центр, бар в воде, пещера-водопад, сауна и 80 тонн пляжного песка. Это все вместе с домом продали за 1,712 миллиона долларов.

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Роскошная недвижимость с частным комплексом отдыха

Агент по недвижимости, которая отвечала за продажу усадьбы, рассказала, что никогда не видела такой роскоши. Хотя она работает на рынке уже 15 лет, ничего подобного не было.

"Я получала много вопросов относительно дома, бассейн и зона отдыха привлекли много внимания. Там есть много интересных мелочей, таких как сундук с сокровищами. Над проектированием хорошо поработали", – рассказала агентка.

Как на острове / Фото Realestate

Недвижимость продала семья, построившая этот дом с нуля. Он был жилищем их мечты, но потом владельцы решили переехать. Известно, что они приобрели земельный участок в 2015 году за 294500 долларов.

Само здание с четырьмя спальнями расположено на участке площадью 4196 квадратных метров. Он имеет только один этаж, но очень разумно спроектирован. План этажа идеально подходит для семьи, где каждый желающий имеет личное пространство.

Также на территории есть сарай, сад и огород. Недвижимостью интересовалось много людей, ведь она расположена в районе, который популярен среди бежавших из больших городов семей. Здесь очень уютно и спокойно.



Недвижимость с высоты птичьего полета / Фото Realestate