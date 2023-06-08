Уникальный дом 70-х: этот особый интерьер запомнится вам надолго

Этот дом на острове Бейнбридж завершили в 1970 году. С тех пор его не меняли, поэтому дом сохранил свой оригинальный шарм.

Дом площадью 297 квадратных метров расположен на участке площадью 1,25 акра. Он включает четыре спальни и одну ванную комнату. Дом имеет безупречное расположение, здесь невероятные виды на горы, водоемы и город.

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Дом 70-х с особым интерьером

Недвижимость появилась на рынке за 2 миллиона 398 тысяч долларов США. Агент по продаже говорит, что поступило уже несколько предложений, поэтому сейчас жилье ожидает рассмотрения.

Среди оригинальных архитектурных деталей этой "капсулы времени" – изогнутые стены, 12-футовые потолки и стеклянный павильон. Интерьер гостиной и прихожей сделан со вкусом. В комнатах есть дизайнерская мебель, ковры и эксклюзивные картины.



Спальня с оригинальным интерьером / Фото Realtor

Во время осмотра "люди ходили, словно это был музейный экспонат". Дом имеет отличный план этажа даже на сегодняшний день. Он идеален для развлечений и отдыха.

"Это прекрасный сельский остров, но до Сиэтла всего 35 минут езды на паром. Ты чувствуешь себя как в отпуске, живя здесь", – говорит агент по продажам.

Отличное жилье от первого владельца / Фото Realtor

За все время существования здание принадлежало только одной семье в течение 50 лет. Владельцы очень ухаживали за ним, поэтому жилье сейчас в таком отличном состоянии. Теперь здание готово принять следующего владельца.