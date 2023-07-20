Дом спроектировал Дон Эриксон, обучавшийся у известного американского архитектора-новатора Фрэнка Ллойда Райта. Причудливый дом продают за 519 900 долларов.

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Интерьер очень стильный

Здание площадью более 300 квадратных метров расположено в Вуд-Дейле, штат Иллинойс. Он вмещает четыре спальни и три ванные комнаты. Нынешние владельцы дома приобрели его еще в 2001 году за 376 тысяч долларов.

Потолок каждой комнаты похож на тот, что в соборе. Этот особый эффект благодаря крыше как у пагоды. Интерьер обновляли несколько раз, поэтому он был в хорошем состоянии. Новому владельцу нужно будет только приобрести немного мебели.

Две спальни на нижнем уровне имеют выход в затонувший альпинарий с внутренним двориком. Внизу также есть бар.

Эффектный потолок и современный дизайн / Фото Realtor

Следующий владелец будет иметь доступ к частному ставку сообщества Royal Oaks, который можно отдыхать и ловить рыбу. Годовой взнос общества домовладельцев составляет 300 долларов.

Вуд-Дейл расположен в 40 километрах к северо-западу от центра Чикаго, а международный аэропорт О'Хара всего в 13 километрах.

К собственности принадлежит большой озелененный двор. Агент по листингу говорит, что из-за этого возникает ощущение маленькой деревни.



С террасы виден красивый и ухоженный двор / Фото Realtor