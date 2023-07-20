Дім спроєктував Дон Еріксон, який навчався у відомого американського архітектора-новатора Френка Ллойда Райта. Химерним будинок продають за 519 900 доларів.

Зверніть увагу Мають врегулювати низку питань: забудовник про нововведення на ринку житла

Інтер'єр дуже стильний

Будинок площею понад 300 квадратних метрів розташований у Вуд-Дейлі, штат Іллінойс. Він вміщує чотири спальні та три ванні кімнати Теперішні власники будинку придбали його ще в 2001 році за 376 тисяч доларів.

Стеля кожної кімнати схожа на ту, що в соборі. Цей особливий ефект є завдяки даху як у пагоди. Інтер'єр оновлювали кілька разів, тому він у гарному стані. Новому власникові потрібно буде лише придбати трохи меблів.

Дві спальні на нижньому рівні мають вихід до затонулого альпінарію з внутрішнім двориком. Внизу також є бар.

Ефектна стеля та сучасний дизайн / Фото Realtor

Наступний власник матиме доступ до приватного ставка спільноти Royal Oaks, який можна відпочивати та ловити рибу. Річний внесок товариства домовласників становить 300 доларів.

Вуд-Дейл розташований за 40 кілометрів на північний захід від центру Чикаго, а міжнародний аеропорт О'Хара лише за 13 кілометрів.

До власності належить велике озеленене подвір'я. Агент з лістингу каже, що через це виникає відчуття маленького села.



З тераси видно гарне й доглянуте подвір'я / Фото Realtor