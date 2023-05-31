Уникальная недвижимость: в Сиднее продают волшебный домик с жилым автобусом
Источник:Realestate
Милый дом в Сиднее продается вместе с автобусом, который обустроили как еще одно отдельное жилье. Идея нетипичного жилья принадлежит владельцам.
Собственниками недвижимости является семья Уайлд уже 15 лет. Они продают дом с жилым автобусом за 2,9 миллиона долларов.
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Творческий подход к жилью
Основной дом вмещает пять спален и две ванные комнаты. Автобус находится на заднем дворе. Он был предназначен для гостей. Но во время пандемии автобус использовали также владельцы, как место для самоизоляции.
Одним из владельцев недвижимости является Саймон Уайлд, художник-абстракционист. Именно поэтому подход к жилью очень творческий.
Недвижимость расположена на угловой области площадью 600 квадратов. Это уникальный дом в стиле середины 19 века, отражающий характер и воображение его владельцев. В доме сохранилось много уникальных деталей.
Среди других особенностей – дополнительная гостевая студия со спальней и крытый простор для развлечений.