Дом-саксофон: на рынке недвижимости появился "мелодичный особняк"

В районе залива Сан-Франциско продают дом-саксофон. Этот мелодичный особняк был построен в 1996 году для джазового игрока-любителя.

Брокер Дерек Хан назвал дом "причудливым шедевром". Дом планируют продать за достаточно доступную цену – 1,99 миллиона долларов.

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Дом-саксофон просто поражает

В дополнение к огромным золотым башням, похожим на саксофон, возвышающимся с фасада сооружения, особняк также имеет джазовые рефрены, в частности "закрученные" золотые лестницы и изогнутые балконы с перилами в виде скрипичного ключа.

Трехэтажное здание построено вокруг атриума. Она имеет множество больших окон, из которых открывается живописный вид на каньон.

В общей сложности это более 370 квадратных метров жилой площади. Общая площадь участка составляет 930 квадратных метров. Она вмещает четыре спальни и три ванные комнаты с отдельным гостевым домом.

Интерьер белый с черными и золотыми акцентами / Фото Mercado Visualz

Здесь есть камин, игровая комната, которая превратили в гараж. Основная спальня вмещает несколько балконов, две гардеробные и отдельную ванную комнату с гидромассажной ванной.

На балконе обустроена зона отдыха / Фото Mercado Visualz